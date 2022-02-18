Son Dakika | Başkentte 2 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Başkentte 2 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Son Dakika | Başkentte 2 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Başkentte polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Başkentte polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin, geçmişte DEA? bünyesinde faaliyet gösterdiği ve halen çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Terör, Polis, DEAŞ, Güncel, Haberler

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