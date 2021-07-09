Son dakika! Başkentte 10 DAEŞ üyesi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Irak ve Suriye vatandaşı olduğu tespit edilen şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve Ankara'da faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösterdikleri anlaşılan, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu (Irak ve Suriye vatandaşları) 10 şüphelinin 09.07.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı