Son Dakika: Başkentin bulvar ve caddeleri çiçeklendiriliyor Son dakika güncel haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kentin tarihi ve turistik alanları dahil olmak üzere birçok noktasında çiçeklendirme çalışması yaptığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kentin tarihi ve turistik alanları dahil olmak üzere birçok noktasında çiçeklendirme çalışması yaptığı bildirildi. Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, havaların ısınmasının ardından çiçeklendirme çalışmalarına ağırlık verildiği, yerli üreticilerden alınan mevsimlik çiçeklerin dikiminin sürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğünün, yaz sezonunda da ara vermeden çevre ve peyzaj düzenlemesi ile Ankara'yı renklendiren çiçeklendirme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. Kaynak: AA