Son dakika... Başkent'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika... Başkent'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika... Başkent'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir Karayolu temelli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Ankara ve Polatlı'daki hastanelere sevk edildi. - ANKARA

Son dakika... Başkent'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçinde yolcu bulunan taksi, tıra arkadan çarptı! Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
İçinde yolcu bulunan taksi, tıra arkadan çarptı! Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
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