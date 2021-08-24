Son dakika... Başkent'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberine göre Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir Karayolu temelli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Ankara ve Polatlı'daki hastanelere sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı