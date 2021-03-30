Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Ankara-Aksaray karayolunda bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ankara-Aksaray karayolunda bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Ankara karayolunun 66. kilometresinde M.K. idaresindeki 06 CIB 408 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı