Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Ankara-Aksaray karayolunda bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara-Aksaray karayolunda bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Ankara karayolunun 66. kilometresinde M.K. idaresindeki 06 CIB 408 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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