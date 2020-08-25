Son Dakika | Başkent'te trafik kazası;1 yaralı Son dakika gelişmesine göre - Başkent'te trafik kazası;1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

- Başkent'te trafik kazası;1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada B.A. yönetimindeki 06 AJ 1103 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü B.A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA