Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara-Eskişehir Karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ankara-Eskişehir Karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde S.K. (30), yönetimindeki 77 BB 281 plakalı otomobille seyir halindeyken, önüne aniden çıkan köpeğe çarptı. Sürücü köpeğe çarpmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ankara - Eskişehir istikametine seyreden sürücü B.Y. sevk ve idaresindeki 26 GR 532 plakalı çekiciye çarptı. 77 BB 281 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hasret Kütük (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü S.K. ve yolcu Z.K. (5) yaralı olarak 112 unsurlarınca Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. - ANKARA

Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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