Son dakika: Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa haberine göre - Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı Ankara polisi, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
- Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
ANKARA - Ankara polisi, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 4 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 3 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner