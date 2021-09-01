Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu
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Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu

Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu.

Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu.

Başkentte akşamüstü etkisini artıran sağanak kentin bir çok yerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Polatlı ilçesinde aşırı yağıştan sonra meydana gelen sel çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Yağış sonrası yaşanan sel, ayrıca yollarından bozulmasına neden oldu. Sular altında kalan yollarda güç bela ilerleyen sürücüler olası bir kazanın meydana gelmemesi için adeta ecel terleri döktü.

Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu
Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu
Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu
Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu
Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu
Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu
Son dakika 3. sayfa: Başkentte meydana gelen sel küçükbaş hayvanların telef olmasına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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