Başkent'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi
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Başkent'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi Ankara Polatlı'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde caddeler sular altında kalırken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşandı.

Başkent'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA - Ankara Polatlı'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde caddeler sular altında kalırken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşandı.

Ankara'da son zamanlarda etkili olan sağanak bu kez Polatlı ilçesinde etkili oldu. Yoğun yağış sonrası ilçede sel meydana geldi. Caddeler sular altında kalırken, havuza dönen yollarda sürücüler kaza yapmamak için adeta ecel terleri döktü. Çevre sakinleri de yoğun yağıştan olumsuz etkilendi.

Başkent'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi
Başkent'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi
Başkent'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi
Başkent'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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