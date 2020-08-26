Son Dakika: Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı
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Son Dakika: Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı

Son dakika habere göre Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı Ankara' nın Altındağ ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişilerin eğlendiği mekana gelerek pompalı tüfekle saldırdı.

26.08.2020 04:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 04:06

Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı

ANKARA - Ankara' nın Altındağ ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişilerin eğlendiği mekana gelerek pompalı tüfekle saldırdı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay saat 01.00 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Rüzgarlı sokakta bulunan bir lokantada meydana geldi. Özkan Y. daha önce husumetli olduğu kişilerin içkili lokantada olduğunu öğrenerek pompalı tüfekle geldi. Husumetli olduğu Halil Y., Erkan A., Birol I. ve Ayhan D' nin masasına yönelen Özkan Y. pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Masada bulunan 4 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Özkan Y. olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, lokanta bulunan müşteriler hızla dışarı çıkmaya başladı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Polis ekipleri Özkan Y.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Son Dakika: Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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