Son Dakika | Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu

22.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:47

Son dakika 3. sayfa haberi: - Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.

- Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış yıldırım düşmesine neden oluyor. TBMM bahçesinin ardından Etimestgut ilçesinde de bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Caddesi Meydan Sitesi E Blok'un çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım çatıda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika | Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu
Son Dakika | Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu
Son Dakika | Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu
Son Dakika | Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Ali Sunal Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:07:41. #1.14#
title