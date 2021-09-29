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Son dakika: Başkent'te bir şahıs elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Başkent'te bir şahıs elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu

Son dakika habere göre Ankara'da 34 yaşındaki şahıs, evinde elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu.

ANKARA (İHA) - Ankara'da 34 yaşındaki şahıs, evinde elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde ikamet eden ve özel bir kargo şirketinde çalışan Erşan Aydemir (34), bu sabah işe gitmeyince iş arkadaşları Aydemir'in evine gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. İş arkadaşları, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde Aydemir'i elleri, kolları bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış halde buldu. Sağlık ekipleri Aydemir'in öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aydemir'in kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra belli olacağı bildirildi. - ANKARA

Son dakika: Başkent'te bir şahıs elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu

Son dakika: Başkent'te bir şahıs elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu

Son dakika: Başkent'te bir şahıs elleri ve kolları bağlı halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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