Son Dakika | Başkent'te bayram öncesi feci kaza: 17 yaralı

Son dakika habere göre Ankara Çevre Yolu Bağlıca mevkiinde 2 otomobil ve 1 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, içinde çocukların da olduğu 17 kişi yaralandı.

Ankara Çevre Yolu Bağlıca mevkiinde 2 otomobil ve 1 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, içinde çocukların da olduğu 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Bağlıca mevkiinden İstanbul Yolu'na hareket eden 41 ADH 326 plakalı araç şerit ihlali yaparak karşı şeride geçti. 41 plakalı araç ilk önce 34 PUB 11 plakalı minibüse ardından ise 06 CIN 364 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucunda minibüs refüje çıkarken kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. İlk belirlemelere göre 6'sı çocuk toplam 17 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı