Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Başkent'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkent'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, sürücüsü belirlenemeyen 06 EG 0801 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri hemen güvenlik şeridi ile önlem alırken, olay yerine gelen 112 ekipleri yayanın hayatını kaybetteiğini belirledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ANKARA

Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Başkent'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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