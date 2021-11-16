Son dakika: Başkent'te 8 katlı binada yangın paniği

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Başkent'te 8 katlı binada yangın paniği

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 8 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Saray Mahallesinde 8 katlı bir binanın en üst katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri

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