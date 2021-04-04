Son dakika! Başkent'te 7 aylık bebeğini öldüren kadın tutuklandı
Son dakika habere göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğini battaniyeyle boğarak öldüren kadın tutuklandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğini battaniyeyle boğarak öldüren kadın tutuklandı.
Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğin boğularak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Ö.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan kadının bebeğini kasten öldürdüğü anlaşıldı. Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı