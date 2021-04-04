Son dakika! Başkent'te 7 aylık bebeğini öldüren kadın tutuklandı
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Son dakika! Başkent'te 7 aylık bebeğini öldüren kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Başkent'te 7 aylık bebeğini öldüren kadın tutuklandı

Son dakika habere göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğini battaniyeyle boğarak öldüren kadın tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğini battaniyeyle boğarak öldüren kadın tutuklandı.

Keçiören ilçesinde 7 aylık bebeğin boğularak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Ö.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan kadının bebeğini kasten öldürdüğü anlaşıldı. Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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