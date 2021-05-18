Son dakika: Başkent'te 4 kişinin öldüğü traktör kazasının öncesinin görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberlerine göre Başkent'te 4 kişinin hayatını kaybettiği traktör kazasının öncesinin görüntüsü ortaya çıktı.

Başkent'te 4 kişinin hayatını kaybettiği traktör kazasının öncesinin görüntüsü ortaya çıktı.

Haymana ilçesinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktör römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralanmıştı. Kazada, İlknur A. (16), Belinay T. (9), Dilay K. (2) ve Necmiye T.'nin (70) hayatını kaybederken, sürücü Hamza T. ile birlikte 18 kişi ise yaralanmıştı. Traktör kazasından hemen öncesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazada hayatını kaybeden İlknur T. ve kucağına gelen Belinay T. (9) görülmekte. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı