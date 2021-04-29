Son Dakika | Başkent'in renkli misafirleri flamingolar Mogan Gölü semalarından geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | Başkent'in renkli misafirleri flamingolar Mogan Gölü semalarından geçti

Son Dakika | Başkent'in renkli misafirleri flamingolar Mogan Gölü semalarından geçti
İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Sel Kapanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Sel Kapanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Göç eden allı turna adıyla da bilinen flamingolar, Başkent semalarından geçerken renkli görüntüler oluşturdu.

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Başkent semaları ve göletleri göç eden flamingolara ev sahipliği yapıyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Sel Kapanı da flamingoların göç durağı üzerinde bulunuyor. Türkiye'de allı turna adıyla da anılan flamingo sürüsü Ankara semalarından geçerken renkli görüntüler oluşturdu. Renkleri ve asaletleri ile görenleri büyüleyen flamingolar sıcak bölgelere göç etmeye devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekipleri flamingoların su üzerinde ve gökyüzündeki görsel şölenini ölümsüzleştirdi.

(Mevlüt İşli - Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Burak Sergen Aleyna Tilki
Spor Ali Tandoğan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Başkent'in renkli misafirleri flamingolar Mogan Gölü semalarından geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:40:24. #1.15#

title