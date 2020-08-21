Son dakika! Başkent akıllı kent olma yolunda
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Son dakika! Başkent akıllı kent olma yolunda

Bir son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Kore Cumhuriyeti'nin başlattığı "2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı" hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı.

Son dakika! Başkent akıllı kent olma yolunda
21.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:25

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Kore Cumhuriyeti'nin başlattığı "2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı" hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı.

2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı'na ilişkin başkanlık yazısı Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı da Ankara Büyükşehir Belediyesine 444 bin dolarlık hibe desteğini onayladı. Protokol ve sözleşme aşamalarının ardından afet planlamasına yönelik karşılıklı temel çalışmalar yürütülecek. Personel eğitimleri başta olmak üzere her türlü afet ve acil durumlarda yazılım-donanım ve yüksek teknolojik altyapı imkanlarının geliştirilmesi amacıyla 444 bin dolar bütçeli proje Güney Kore Arazi Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) tarafından finanse edilecek.

Ülkeler ortaklaşa akıllı kent projeleri geliştirecek

Kore Cumhuriyeti'nin hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toplam 11 ülke belediyesi iş birliği yaparak akıllı kent projeleri geliştirmeye devam edecek. Ülkeler kendi aralarında ortak projeler üreterek, altyapı, ulaşım, sanayi gibi birçok alanda tecrübelerini paylaşma imkanı bulacak. Küçük ölçekli projeler arasında yer alan akıllı trafik uygulamaları, çevre kirliliği ve halk sağlığı konularına yönelik çalışmalar da destek kapsamında olacak.

Başkent'e yakışır eğitimli ve donanımlı personelle afet koordinasyonunu eksiksiz yapacak bir ekibi oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, "İlk defa böyle bir projede yer alacağız. Hem teknoloji transferi hem yazılım ve donanım altyapı bilgilerinin ortaklaştırılması gibi uluslararası defter kapsamında, karşılıklı ülkelerarası bir yardımlaşma projesi olacak. Bu planlamayı gelecekte yapacak yetkin personelin Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kalıcı olarak istihdam edilmesi sürecine kadar, bu hibe destek bize çok katkı sağlayacak. Afet konusunda tecrübeli bir ülkenin bilgi birikimlerinden yararlanmak bizim için çok önemli" dedi.

Gönüllülerle iş birliği yapılacak

Kırsal alanlardaki sel, su baskını, taşkın, salgın hastalık, çığ, heyelan ve kaya düşmesi gibi acil durumlar için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Gürler, deprem potansiyeli ve afet planlaması konusunda gönüllülerle iş birliği yapmayı planladıklarını belirtti. Güler, "Bizimle çalışacak personelin eğitilmesi konusunda bazı uzman ve gönüllüleri eğitimler için yurt dışına göndermeyi planlıyoruz. Türkiye çapında bütün afetlere müdahale edebilecek gönüllü kişileri donanımlı hale getirmeyi istiyoruz. Biz istiyoruz ki beklenmedik afetler karşısında, ABB ekipleri hazır olsun, anında müdahale edebilsin ve sahaya gidebilsin. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın her insani olayda gösterdiği titizliğe uygun bir şekilde 'İyilik bulaşıcıdır' kampanyaları kapsamında Türkiye'de sahada olup kimin canı yanıyorsa gönüllü kurtarma çalışması yapabilecek iyi eğitimli personeli yanımızda eğitmek istiyoruz. Ankara İtfaiyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, ASKİ birimleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve Meslek Kuruluşları afet yardım koordinesinde gönüllü olarak yer alabilecekler" şeklinde konuştu.

Kore heyeti hibe desteği ve projeleri görüşmek üzere Büyükşehir Belediyesine ilk ziyaretini 31 Ağustos'ta yapmayı planlıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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