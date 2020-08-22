Son dakika... Başkandan sonra yönetim kurulu üyesi de pozitif çıktı
Gelen son dakika haberine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'un ardından, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karagöz de korona virüse yakalandı.
22.08.2020 19:48 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:52
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'un ardından, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karagöz de korona virüse yakalandı.
Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA