Son dakika... Başkan Yüksel, karla mücadele kapsamında gelen çağrıları yanıtladı

Son dakika haber... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yaklaşık 150 personel ve 40 araç gereç ile çalışmalarına kesintisiz devam eden Kartal Belediyesi Karla Mücadele ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları sahadan yönetti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yaklaşık 150 personel ve 40 araç gereç ile çalışmalarına kesintisiz devam eden Kartal Belediyesi Karla Mücadele ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları sahadan yönetti. Komşu İletişim Merkezi'ndeki kriz masasında vatandaşlardan gelen çağrıları da yanıtlayan Başkan Yüksel, yaşlı bir çiftten gelen ulaşım talebine cevap vererek aşı olmak için hastaneye gidecek olan çiftin evine ekipleri yönlendirerek ulaşımları için araç desteği sağladı.

Kar yağışının ilçede günlük yaşamı aksatmaması için ilk günden itibaren ana arterlerde ve ara sokaklarda 7/24 kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karla Mücadele Timlerinin başında süreci yöneten Başkan Gökhan Yüksel, dün akşam saatlerinde de ilçeyi gezerek çalışma yapan ekipleri ziyaret etti ve sahadaki koordinasyonu sağladı.

AŞI OLMAK İÇİN HASTANEYE GİDECEK YAŞLI ÇİFTE ARAÇ DESTEĞİ

Daha sonra oluşturulan kriz masasına geçerek süreci yöneten Başkan Gökhan Yüksel, Komşu İletişim Merkezi'ne gelen çağrılara yanıt verdi. Burada aşı randevusu alan yaşlı bir çift ile konuşan Başkan Yüksel, çiftin hastaneye ulaşım talebine karşılık belediye personeline, araç desteği sağlamaları için talimat verdi. Aldıkları talimat sonrasında harekete geçen Kartal Belediyesi ekipleri, yaşlı çifti evlerinden alarak aşı olmaları için hastaneye ulaştırdı ve ardından tekrar güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağladı. Durumlarının iyi olduğunu belirten yaşlı çift, yardımlarından dolayı Kartal Belediyesi'ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

"1500'ÜN ÜZERİNDE TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Daha sonra bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: "Sevgili komşularım, yaklaşık 150 arkadaşımız, 40 araç gerecimizle karla mücadelemiz 7/24 devam ediyor. Sizlerden gelen çok yoğun talepler var. 1500'ün üzerinde talebi arkadaşlarımız gerçekleştirmek için aralıksız çalışıyor. Bir önceliğimiz var tabii, hastaneye gidecek olan ve acil durumu olan komşularımızın ilettiği talepler ile ilgili daha hızlı aksiyon almaya çalışıyoruz. Ana arterlerimiz açık durumda. Büyükşehir ile beraber koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-5 üzerinde giremediğimiz sokaklarla ilgili de hem gece yarısı hem sabaha karşı çalışmalarımız hızla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı