Son dakika: Başkan Yüksel, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı

8 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde kutlama mesajı paylaşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Başta Türk tarihi olmak üzere dünya tarihinin seyrini değiştiren, "Çanakkale Geçilmez" destanının yazıldığı, bağımsızlığın; sarsılmaz bir inanç, kararlılık ve azimle kazanıldığı Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü, büyük bir gurur ile idrak ediyoruz" dedi.

Atalarımızın uğruna canlarını feda ettikleri vatanımıza ve onun manevi değerlerine sahip çıkmak, savunmak ve yaşatmak boynumuzun borcu olduğunu belirten Başkan Yüksel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar Komutanı olduğu Çanakkale Muharebesi'nde, vatan ve hürriyet aşkıyla şehit düşen ve gazi olan Mehmetçiklerimiz, mücadeleleri ile tarihin seyrini değiştirdikleri gibi siperde gösterdikleri 'insanlık' ile de işgalcileri bile kendilerine hayran bırakmıştır" şeklinde sözlerine devam etti.

Büyük Önderin de söylediği gibi, "Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğine yön veremez." Bir millet için tarih; birikim, tecrübe ve gelecekte olabilecek benzer olaylara karşı kılavuz anlamına gelir. Bu değerli hafızaya sahip çıkmak, geleceğe de sahip çıkmayı sağlar. Tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" sözünü kanıtlayan şehit ve gazilerimiz, daha sonra işgale uğrayan tüm yurdumuzun bağımsızlık ve kurtuluşunu sağlayan şanlı Kurtuluş Savaşı'nın da öncüsü olmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Anadolu evlatları, şanlı Mehmetçikler, tüm dünyada ses getiren mücadeleleriyle bugün de bizlere cesaret ve güç vermeye devam ediyor. Bu anlamda bize düşen en büyük sorumluluk, tarihi öğrenmek ve geleceğe ışık tutmaktır. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklar için şehit düşmüş ve gazi olmuş büyük zaferin tüm kahramanlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı