Son Dakika: Başkan Yüce yeni İl Jandarma Komutanını ağırladı Son dakika habere göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Aydın Kutlu'yu makamında ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Aydın Kutlu'yu makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, asayişin sağlanması noktasında jandarmanın önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Yüce, Albay Kutlu'ya yeni görevinde başarı diledi.

Yüce, şehir için birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yapacaklarını kaydetti.

Albay Kutlu ise Başkan Yüce'ye teşekkür ederek, iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA