Son Dakika | Başkan Yüce'den "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" açıklaması Bir son dakika haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"nin hazırlanmasında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"nin hazırlanmasında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Adapazarı Belediyesi ziyaretinin ardından bölgede yıkımı gerçekleştirilen riskli binanın bulunduğu alanı inceledi. Başkanvekili Behlül Bayrak, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden'den bilgi alan Yüce, Başkan Mutlu Işıksu nezdinde tüm ekibini tebrik etti.

Sakarya'nın en önemli önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Yüce, "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"nde son aşamaya geldiklerini ve bakanlığın onay vermesiyle eyleme geçileceğini belirtti.

Yüce, yıkımı gerçekleştirilen riskli yapının şehrin kentsel dönüşüm geleceğine örnek teşkil edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm Sakarya'nın en önemli gerçeği ve önceliğidir. Bu konuda cesaretle, titizlikle ve kararlılıkla hareket etmek, birlikte sorunun çözümü için adımlar atmak durumundayız. Gerek yerel yönetimlerimiz gerekse ilgili bakanlığımız iş birliği ile inşallah kentsel dönüşüm için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Sakarya'nın deprem gerçeğine karşı çalışmaların hızla başlamasının önemine değinen Yüce, "Şehrimiz deprem kuşağında yer alıyor. 20-30 yıllık periyotlarla da depremler yaşadık. Bu bir afet. Belki önüne geçemiyoruz ancak alacağımız tedbirler, uygulayacağımız modeller ile depreme hazır bir şehir oluşturabiliriz. Bu konuda gereken adımları atmak için harekete geçtik. 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve Afet Riski Tespiti' için bir komisyon oluşturduk ve hazırlanan Strateji Belgesi tamamlanmak üzere. En kısa sürede bakanlığa sunacağız. Sonrasında bakanlığın onaylaması halinde kentsel dönüşüme başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA