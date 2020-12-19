Son Dakika | Başkan Yasin Kartoğlu: "Başakşehirliler için bu merkeze sonuna kadar sahip çıkacağız"

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde yer alan ve kısa süre içerisinde hizmete açılacak Anne Çocuk Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Kartoğlu yetkililerden bilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekiplerinin kapı kilidini kırarak girdiği Anne Çocuk Merkezi'yle ilgili açılamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, "İBB yönetiminin yapmış olduğu bu zorbalığa, bu hukuksuzluğa geçit vermedik. Adli makamlara başvurumuz neticesinde haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kolluk kuvveti gücüyle İBB yönetimi buradan uzaklaştırıldı" dedi.

"MERKEZ BAŞAKŞEHİRLİLERE AİT"

Yapmış oldukları istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekiplerinin kapı kilidini kırarak girdiği Anne Çocuk Merkezi'yle ilgili bazı bilgilere ulaştıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başak Mahallemizde bulunan Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'mizin tam karşısında bir arazi bulunuyor. Maalesef bu kamu arazisi İBB yönetimi tarafından üçüncü kişilere satıldı. Bahsettiğimiz arsaya da kültürel ve sosyal alanlar oluşturulmalı ve vatandaşın hizmetine sunulmalıydı. Anne Çocuk Merkezi Başakşehirlilere ait ve Başakşehirliler için bu merkeze sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

"BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anne Çocuk Merkezi pandemi kuralları dikkate alınarak kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Başakşehirli kadınlar ve 4-6 yaş aralığında çocukları olan anneler için eğlence ve buluşma noktası haline dönüşecek. Anne Çocuk Merkezi'nde robotik kodlama, psikolojik danışmanlık hikaye anlatımı, şiir, bilmece, tekerleme ve kadın sağlığı gibi birbirinden farklı dersleri uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Merkeze kadınlar için de özel bir alan oluşturuldu. Başakşehirli kadınlar gün gibi özel etkinliklerinizi randevu alarak bu merkezde gönül rahatlığıyla yapabilecek. Ayrıca 4-6 arasındaki çocukların doyasıya eğlenebilecekleri oyun alanları ve sınıfları da hazırlandı"

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı