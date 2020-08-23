Son Dakika | Başkan Vekili Aslan sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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Son Dakika | Başkan Vekili Aslan sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Başkan Vekili Aslan sel bölgesinde incelemelerde bulundu Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, dün gece etkili olan yağmurun sele dönüştüğü bölgelerde incelemelerde bulundu.

23.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:32

Başkan Vekili Aslan sel bölgesinde incelemelerde bulundu

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, dün gece etkili olan yağmurun sele dönüştüğü bölgelerde incelemelerde bulundu.

Dün gece saatlerinde Van'da yağan sağanak yağmur birçok ilçede sele dönüştü. İpekyolu ilçesine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Buzhane ve Yalı mahallelerinde gece saatlerinde meydana gelen sel, ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kümes hayvanlarının ve arıların telef olduğu sel bölgelerinde incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye, VASKİ ve DSİ'nin gerekli çalışmaları başlattığını ve en kısa sürede sıkıntının giderileceğini söyledi. Selin özellikle Yalı ve Buzhane mahallelerinde zarara yol açtığını dile getiren Aslan, "Bizde vatandaşlarımızı ziyaret edelim, yaşanan olumsuzluğu yerinde görelim, hasar tespitinde bulunalım diye mahallelerimizi ziyaret ettik. Belediyemiz, çevre koruma ekiplerimiz, VASKİ ve DSİ elinden gelen çalışmaları yapıyor. En kısa sürede bu sıkıntılı durumun üstesinden geleceğiz. Şu anda ilgili birimler tarafından hasar tespiti çalışmaları yapılıyor. Yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz" dedi.

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Son Dakika | Başkan Vekili Aslan sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

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