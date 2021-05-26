Son dakika! Başkan Tok: "Ülkücü Şehitler Türk Milleti'ne oynanan oyunlara boyun eğmedi"
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Son dakika! Başkan Tok: "Ülkücü Şehitler Türk Milleti'ne oynanan oyunlara boyun eğmedi"

Son dakika! Başkan Tok: 'Ülkücü Şehitler Türk Milleti'ne oynanan oyunlara boyun eğmedi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 27 Mayıs Ülkücü Şehitler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, kutlu mücadelesi ile ülkücü şehitlerin fedakarlık timsali olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 27 Mayıs Ülkücü Şehitler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, kutlu mücadelesi ile ülkücü şehitlerin fedakarlık timsali olduğunu söyledi.

Ülkücü şehitlerin canından geçip, vatanından vazgeçmediğini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, ülkücü şehitlerin haysiyetli bir hayat yaşadıklarını belirtti. Ülkücü şehitlerin, Türk Milleti üzerine oynanan türlü oyunlara boyun eğmediklerini söyleyen Başkan Tok, "Aziz ülkücü şehitlerimiz zalimlere ve hain emellere cesaretle meydan okuyan ülkücü şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir. Ülkücüler; Türk Milleti'nin aleyhine kurgulanan hiçbir karanlık oyuna boyun eğmeyen, hiçbir tehdide diz çökmeyen, hiçbir saldırı ve suikasta tamam demeyen iman erleridir. Onurlu bir mücadele yürüterek, ahlak ve şahsiyetleri ile göz kamaştırarak, hesap yapmadan, yanlışa ortak olmadan, haysiyetli bir hayat yaşayarak, davasının iffet ve itibarını inançla müdafaa etmişler ve sonunda da vatan ve millet için inandıkları iman yolunda şehadete ermişlerdir. Kutlu davamızın müdafaa ve mücadelesinde alçak suikastlara, namert pusulara, hunhar saldırılara uğrayan dava arkadaşlarımızın her biri onurlu, ahlaklı, inançlı ve davalarının bayraktarlığını yapan Türk gençleriydi. Aziz Ülkücü şehitlerimiz canlarından geçmişler, vatanından vazgeçmeyen Türk-İslam asırlarının gönül ve dava zirvelerine ulaşmışlardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey'i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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