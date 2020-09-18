Son Dakika: Başkan Tahmazoğlu şehit ve gaziler gününü kutladı
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Son Dakika: Başkan Tahmazoğlu şehit ve gaziler gününü kutladı

Son dakika haberleri... Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü'nü kutlayarak bu günlerin gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu ifade etti.

Son Dakika: Başkan Tahmazoğlu şehit ve gaziler gününü kutladı
18.09.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:53

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü'nü kutlayarak bu günlerin gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesajda, "Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı Kahraman Gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümünü "Gaziler Günü" olarak kutlamaktayız. Şehitlik ve Gazilik unvanlarının, Milletimizin her bireyi için saygın ve kutsal bir manası ve önemi vardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığı ile huzur ve güvenliğini muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı ortaya koyan ve bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri ve Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleridir. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinciyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazi ve malullerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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