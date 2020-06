Son dakika... Başkan Söğüt'ten evi yanan aileye yardım eli Son dakika gelişmesine göre Dikenli Mahallesi'nde evi yanan Atar ailesini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Gereken maddi ve manevi her türlü desteği sunacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dikenli Mahallesi'nde evi yanan Atar ailesini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Faruk Denli, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Dikenli Köy Muhtarı Aydın Bekler ile birlikte evin yandığı bölgeyi gezen Başkan Şener Söğüt, muhtardan olayla ilgili bilgi aldı. Başkan Şener Söğüt daha sonra yanan evde yaşayan aile ile görüştü.

Yangın sonrası adeta küle dönen ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şener Söğüt, "Üzücü bir olay. Can kaybının yaşanmamış olması üzüntümüzü biraz olsun hafifletti. Yaraları birlikte saracağız. Bizler her türlü maddi ve manevi desteğimizle sizinleyiz. Gereken maddi ve manevi her türlü desteği sunacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA