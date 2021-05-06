Son dakika: Başkan Saygılı'dan evde kalan çocuklara sürpriz
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Son dakika: Başkan Saygılı'dan evde kalan çocuklara sürpriz

Son dakika: Başkan Saygılı'dan evde kalan çocuklara sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, tam kapanma kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, tam kapanma kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 'çat kapı' ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Pandemi kurallarına uyarak vatandaşlar ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Başkan Saygılı, çocukları da ihmal etmedi. Konuk olduğu evlerin yanı sıra yürüyüşü esnasında gördüğü çocuklarla yakından ilgilenen Mehmet Saygılı, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma ile zamanlarını evlerinde geçiren çocuklar da Başkan Saygılı'ya hediyeleri için teşekkür etti. - KIRIKKALE

Son dakika: Başkan Saygılı'dan evde kalan çocuklara sürpriz
Son dakika: Başkan Saygılı'dan evde kalan çocuklara sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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