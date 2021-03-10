Nevşehir Belediye Başkanı Savran, öğrencilere boyama seti hediye etti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 50. Yıl Anaokulunu ziyaret ederek çocuklara boyama kitabı ve boya kalemi dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 50. Yıl Anaokulunu ziyaret ederek çocuklara boyama kitabı ve boya kalemi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, çocukların yaşadıkları şehri boyayarak tanımaları için hazırlanan boyama kitaplarının okullarda dağıtımına başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile birlikte 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 50. Yıl Anaokuluna gelen Başkan Savran, okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü.

Daha sonra sınıfları gezen Savran, hediye setlerini öğrencilere dağıttı.

Eline boya kalemi alıp kitapları çocuklarla birlikte boyayan Savran, öğrencilerden, kitapları özenle boyayarak düzenledikleri resim yarışmasına katılmalarını istedi.

Savran, önümüzdeki haftalarda da sınav hazırlığındaki 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma yapacaklarını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan