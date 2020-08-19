Son dakika! Başkan Savaş: "Taraftarların göğsünü kabartacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" Son dakika spor haberi... - Başkan Savaş: "Taraftarların göğsünü kabartacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulübün hem gerçek hem de sempati şampiyonu olduğunu belirterek taraftarların göğsünü kabartacağı, onur duyacağı bir takım oluşturacaklarını söyledi.

- Başkan Savaş: "Taraftarların göğsünü kabartacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz"

HATAY - Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulübün hem gerçek hem de sempati şampiyonu olduğunu belirterek taraftarların göğsünü kabartacağı, onur duyacağı bir takım oluşturacaklarını söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, basın mensupları ile Kırıkhan ilçesinde bir araya geldi. Onursal Başkan Savaş, Hatayspor'un asansör takım olmayacağını söyledi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise toplantıda Pablo Santos'u transfer ettiklerini, toplamda 8-10 transfer yapacaklarını söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'u daha ileriye taşımanın hesaplarını yaptıklarını belirterek "Herkesin kafasında soru işareti var, Hatayspor yeni takım acaba asansöre biner mi diye. Hatayspor buraya kadar asansörle gelmedi. Bacak kaslarına güvenip öyle geldi. Geldiğimiz noktadan daha ileriye nasıl gider, arkadaşlarımızla onun hesabını yapıyoruz. Gerek yapılanma, gerek alt yapı, gerekse takımın profesyonel yapısı ve oyun şekli bütün konularda örnek olmak istiyoruz. Hatay'ın kimliğine yakışır Hatayspor olmak istiyoruz. Nasıl geçen sene ve önceki yıllar bu aşamaya gelene kadar hiçbir şekilde ne basınla ne spor camiası ile ne federasyonla ne de bu işin içine siyaseti sokarak gelmedik. Bundan sonra da bütün bu yapmadığımız işleri yapmamaya devam edeceğiz. Çünkü Hatayspor, Türkiye'de olsun yurt dışında olsun hem gerçek hem de sempati şampiyonu. Çünkü hiçbir şaibeye bulaşmadan kimseyle itişip kakışmadan buraya geldi" dedi.

"Gece gündüz futbolcu araştırıyoruz"

Başkan Savaş, taraftarların göğsünü kabartarak izleyeceği bir takım oluşturamaya çalıştıklarını belirterek "Transfer konusunda herkes heyecanlı. Şunu bilin ki arkadaşlarla müthiş bir istişare içindeyiz. Gece gündüz futbolcu araştırıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama şu var ki yüze yüze kuyruğuna geldik. Biz sizin onur duyacağınız bir takım yapmaya çalışıyoruz. Stada girerken de, maç izlerken de maçtan çıkarken de göğsünüz kabararak izleyeceğiniz bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Rahmi Vardı: "8-10 transfer yapacağız"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise 8 ile 10 arası futbolcu transferi yapacaklarını belirterek, "3 dönemdir Hatayspor, Türkiye'de ve dünyada gerçekten tarih yazıyor. Şu ana kadar iki futbolcu açıkladık, birisi Aaron diğeri Riberio. Bugün resmi olarak Pablo Santos'u da transfer ettik. Bugün itibari ile takıma katıldı, çalışmalara başladı. İki tane kaleci ile görüşüyoruz, birini kısa sürede bitirmiş olacağız. Bir sağ bek ile anlaştık, uçak biletine varana kadar gönderdik, bekliyoruz. Orta saha için bir oyuncu ile pürüzler giderildi, diğeri ile görüşmeler devam ediyor. Santrfor olarak üç tane seçeneğimiz var, teknik heyetimiz ve transfer komitemiz bunların içinden Hatay'a faydalı olanı seçeceğiz. Bir stoper ile görüşmemiz devam ederken, bir sol bek ile de problem kalmadı. Yani toplamda 8 ile 10 arası futbolcu transferi ile Hatayspor geçen sezondan da kalan futbolcularımızla devam ediyoruz. Teknik Direktör ve futbolcu olarak çok şöhretli isimleri istemiyoruz. Çünkü şöhret yapacaksa Hatayspor yapar" ifadelerine yer verdi.

Başkan Savaş, toplantının son bölümünde Hatayspor olarak ilk maçta çıkmak istedikleri formayı da gösterdi.

Kaynak: İHA