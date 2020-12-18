Son Dakika | Başkan Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi
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Son Dakika | Başkan Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi

18.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:33
Son Dakika | Başkan Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi

Son dakika habere göre Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Yapılan incelemeler ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Hal kompleksimizde devam eden alt yapı, çevre düzenlemesi ve önümüzdeki hafta tamamlanacak asfaltlama çalışmaları ocak ayında hizmete girecek. Yeni otogar çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi. Osmaneli tarımı için çok değerli olan hal kompleksimiz çiftçimizin en büyük sorunu olan pazarlama için önemli kazanım oldu. Ticaret Bakanlığı onaylı sebze-meyve halimizde büyük marketlere alım yapan şirketler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi, Kadın Girişimciler Kooperatifi, belediye şirketi ve market alıcıları yer alıyor. Bu yıl karpuz, kavun, biber, ayva, tahıl başta olmak üzere birçok ürünün gerçek değerinde satışı hal kompleksimizde gerçekleşti" dedi. - BİLECİK

Son Dakika | Başkan Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi
Son Dakika | Başkan Şahin, hal kompleksi çevre düzenleme ve yapımı devam eden yatırımları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:37:00. #1.14#
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