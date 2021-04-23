Son dakika: Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti
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Son dakika: Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti

Son dakika: Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu İdil Onuş ve Derin Deniz Çelik'e devretti.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu İdil Onuş ve Derin Deniz Çelik'e devretti. Başkanlık koltuğuna oturan çocuk başkanlar, Başkan Özyiğit'ten Yenişehir'de yeşil alan ve parkların arttırılmasını isteyerek, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının karşılanması talebinde bulundu.

Başkan Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna Barboros İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İdil Onuş ile Müfide İlhan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Derin Deniz Çelik oturdu. Başkanlık koltuğunu çocuk başkanlara devreden Özyiğit, onlarla sohbet etti, taleplerini dinleyerek not aldı. İlk olarak başkanlık koltuğuna oturan Barboros İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İdil Onuş, Yenişehir'de yeşil alanların arttırılması ve bu yöndeki planların bir an önce çıkarılması yönünde talimat verdi. Onuş, çocuklar için kültür sanat etkinliklerinin de arttırılmasını belirtti. Onuş, yanında getirdiği Atatürk'ün Nutuk eserini de çocuklara dağıtılmasını istedi. Talepleri dinleyen Özyiğit de Yenişehir'de Çocuk Üniversitesi projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Orada bilim sanatın kapılarını aralayıp çocuklarımızın yeteneklerine göre yönlendireceğiz" dedi.

İdil Onuş'un ardından başkanlık koltuğuna Müfide İlhan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Derin Deniz Çelik oturdu. Çelik de Yenişehir'de çocuklar için oyun ve spor alanları oluşturulmasını isteyerek, bu alanlardan tüm çocukların yararlanmasını söyledi. Özyiğit'in Yenişehir Akademi'de hayata geçirdiği 0-3 yaş eğitimlerini başarılı bulduğunu dile getiren Çelik, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının da karşılanmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Özyiğit, minik İdil Onuş ve Derin Deniz Çelik'e içerisinde Atatürk'ün hayatının 4D teknolojisiyle anlatıldığı interaktif kitap ve çeşitli hediyeler verdi. - MERSİN

Son dakika: Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti
Son dakika: Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti
Son dakika: Başkan Özyiğit, koltuğunu çocuklara devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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