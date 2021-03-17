Son Dakika | Başkan Nursaçan: "Türk Milletine zincir vurmaya kalkanlar 1915'te bu millete selam durdular"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Başkan Nursaçan: "Türk Milletine zincir vurmaya kalkanlar 1915'te bu millete selam durdular"

17.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:28
Son Dakika | Başkan Nursaçan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Nursaçan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferi, Vatan Topraklarını Korumak İçin Şahlanan Türk Milletinin Diriliş Destanıdır. Adına en çok ağıtlar yakılan, menkıbeler düzülen, şiirlerle tasvir edilen Çanakkale Deniz Savaşlarının zaferle sonuçlandığı 18 Mart 1915 tarihinin üzerinden 106 yıl geçti. Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki; sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk Milletinin diriliş destanıdır. Ezelden beri hür yaşamış bir millete zincir vurmaya kalkanlar; Çanakkale'de aziz milletin insanüstü mücadelesine tanık olmuş ve bu şerefli millete selam durmuşlardır. Çanakkale Zaferi, sarsılmaz bir cesaretin timsali, mertliğin bir simgesi, ecdadımızın bizlere gösterdiği bir rehberdir. Millet olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza olan inancım tamdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve hayır duaları ile yad ediyor, aziz milletimize bir daha o karanlık günleri yaşatmamasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Başkan Nursaçan: "Türk Milletine zincir vurmaya kalkanlar 1915'te bu millete selam durdular" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:35:49. #1.16#
title