Son Dakika | Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
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Son Dakika | Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde gazi olan Metin Ayvaz, Halit Şener ve Recep Kara'yı evlerinde ziyaret etti.

Son Dakika | Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
14.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:19

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde gazi olan Metin Ayvaz, Halit Şener ve Recep Kara'yı evlerinde ziyaret etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde gazi olan Metin Ayvaz, Halit Şener ve Recep Kara'yı evlerinde ziyaret eden Başkan Hasan Kılca ve Kaymakam Abdullah Selim Parlar, ziyaretlerde bir süre gaziler ve aileleriyle sohbet ederek o geceyle ilgili yaşananları konuştu.

"Milletimiz sizlere daima minnettar kalacak"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletini kararlı ve dik duruşu sayesinde 15 Temmuz akşamı hainlerin büyük bir darbe aldığına vurgu yaparak böylece o karanlık gecenin aydınlık bir geleceğe dönüştüğünü söyledi. Başkanı Hasan Kılca, "15 Temmuz 2016 gecesinde ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyen hainler, birlik olup devletin ve milletimizin silahları ile halkın iradesi ile seçilmiş yönetime darbe vurmak, yıkmak istediler. Ancak bu hain darbe girişimi devletin ve milletin dik ve kararlı duruşu ile bertaraf edildi. Milletin silahını millete yönelten o alçakların hesaba katamadığı bir şey vardı. Kahraman Türk halkı o gün ölmek için çok güzel bir gün anlayışı ve şuuru ile her şeyi göze alarak tanklara ve alçakların üzerlerine yönelttiği silahlara kafa tuttu. Aziz milletimiz o hain ve alçaklara geçit vermedi. O hain gecede korkusuzca ülkemizin geleceği için milletimizle bir ve beraber olarak mücadele veren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. 16 Temmuz sabahına daha güçlü bir Türkiye sabahına uyanmamızı sağlayan şehitlerimize rahmet diliyor, bütün gazilerimize ve aziz Türk milletine bir kez daha minnetlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, günün anısına gazilere Mevlevi/Gelibolu Sancağı hediye etti. - KONYA

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Kaynak: İHA

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