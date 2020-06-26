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Son Dakika | Başkan Gürün: Seydikemer'e yatırımlarımız devam edecek

Son dakika ekonomi haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yatırımları ve çalışmaları inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ilçedeki muhtarlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Son Dakika | Başkan Gürün: Seydikemer'e yatırımlarımız devam edecek
26.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:39

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yatırımları ve çalışmaları inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ilçedeki muhtarlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. 53 muhtarın katıldığı sohbet toplantısında Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, 22. Dönem Muğla Milletvekili Cumhur Yaka ve CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır da katıldı.

Mehmet Güven: Hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven "Büyükşehir Belediye Başkanımız Seydikemer'e ne zaman gelse hiçbir zaman muhtarları es geçmez. Bu günde derneğimizi ziyaret etti. Şahsım ve muhtarım adına kendisine teşekkür ederim. 6 yıldır aile ortamında zevkle birlikte çalışıyoruz. Aile ortamının babalığını yapan Osman Başkanıma ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla çok fazla görüşemedik. Pandemi döneminde muhtarla birlikte gıda paketi ve maske dağıtımında öncelik verdi. Muhtarlarımız vatandaşların evlerine giderek paketleri dağıttı. Bu süreçte bizlere verdiği önem ve destekten dolayı halkım adına teşekkür ederim" dedi.

Alim Karaca: Osman Başkanla kol tola yürüyoruz

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca " 15 aylık başkanlığım süreci boyunca Fethiye adına konuşursam başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Fethiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı yatırımını başlattı başkanımız. 250 milyon lirayı geçmiş bir hizmet söz konusu. Osman Başkanım hiç siyasi ayırım yapmadan her bölgeye hizmet yapıyor. Kendisi Muğla'nın kaptanı. Kendisiyle birlikte bölgemize hizmet ediyoruz. Bölgemizin geleceğini hazırlamak için başkanımızla kol kolla yürüyoruz" dedi.

Başkan Gürün: Birlikte hizmet vereceğiz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " 6 yıllık iş birliğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. İş birliği içinde ve birbirimize karşı samimi olmamız çok önemli. Birbirimize güvenelim. Farklı gözle bakmayalım. Biz yoldaş olmak zorundayız. Birlikte hizmet vereceğiz. Toprak tarım ve hayvancılık korona virüs salgınında öne çıktı. Öne çıkmaya da devam edecek. Seydikemer'deki kırsal alanlar çok ama çok önemli değer kazanıyor. Ama bunu beton yığını haline getirmemiz gerekiyor. 2005 yılından itibaren tarımla ilgili çok çalışma yaptık. Hem Muğla genelinde hem Seydikemer'de. Seydikemer bu konuda çok şanslı. Tarımla ilgili Seydikemer'e çok şeyler yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gürün: Topraklarımıza sahip çıkalım

Başkan Osman Gürün "Sakız ağacı diktik. Sakız ağacının getirisi çok yüksek. Sirke ve pekmezle ilgili kooperatif başkanımızla konuştuk. Onların üretimini hazırlıyoruz. Topraklarımıza sahip çıkalım. Toprağımızı satmayalım. Topraktan ürettiklerimizi çok uygun şartlarda satacak hale getireceğiz. Gençlerimizin tarımla ilgilenmesini sağlamamız lazım. Seydikemer'in 4 yıl sonra çok farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Büyükşehir olarak kooperatiflere önem veriyoruz. Gücümüzü birleştirmemiz ve bir arada olmamız lazım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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