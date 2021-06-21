Son dakika: Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
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Son dakika: Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

Son dakika: Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, dün Köşk'te etkili olan sağanak yağışla birlikte meydana gelen taşkından etkilenerek zarar gören mahalleleri ziyaret etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, dün Köşk'te etkili olan sağanak yağışla birlikte meydana gelen taşkından etkilenerek zarar gören mahalleleri ziyaret etti. Mahallelerde selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Güler, vatandaşları dinleyerek taşkının verdiği hasarı ve yapılacak çalışmaları yerinde inceledi.

Köşk Belediyesi olarak vatandaşların uğradığı mağduriyeti en kısa sürede gidermek için seferber olduklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Dün ilçemizde yaşanan taşkın ne yazık ki bazı mahallelerimizde ağır hasarlara yol açtı. Kapanan yollarımız var. Can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimiz oldu. Hemşerilerimizin mağduriyetini en kısa sürede giderebilmek için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyorlar. İnşallah yaralarımızı bir an önce sarıp, çalışmalarımızla zarar gören mahallelerimizdeki hayatı normale döndüreceğiz. Rabbim bütün doğal afetlerden bizleri korusun, bir daha yaşatmasın inşallah" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika: Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
Son dakika: Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
Son dakika: Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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