Son dakika... Başkan Ergün, Bakan Kurum'u ziyaret etti
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Son dakika... Başkan Ergün, Bakan Kurum'u ziyaret etti

12.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:47
Son dakika... Başkan Ergün, Bakan Kurum'u ziyaret etti

Son dakika haberler: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara programının ikinci gününde, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara programının ikinci gününde, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Manisa'nın çevreci projeleri ve yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette, şehrimiz için olumlu adımlar atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından şehre kazandırılması planlanan proje ve yatırımları takip etmek amacıyla Ankara ziyareti gerçekleştiren Başkan Cengiz Ergün, programının ikinci gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mızda hayata geçireceğimiz çevreci projeler hakkında Sayın Bakanımızla önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü kanalıyla hazırladığımız projeleri detayları ile aktardık. Manisa'mız için olumlu adımlar atıldı. Şehrimizin geleceğini planlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hediye takdiminde bulundu. - MANİSA

Son dakika... Başkan Ergün, Bakan Kurum'u ziyaret etti
Son dakika... Başkan Ergün, Bakan Kurum'u ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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