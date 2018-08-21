Son Dakika! Başkan Erdoğan Telefonla Liderlerin Bayramını Kutladı
Katar Emiri Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan liderlerin bayramını kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı vesilesiyle telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.
ERDOĞAN, LİDERLERLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, bayramın birinci gününde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü.
ERDOĞAN, LİDERLERİN BAYRAMINI KUTLADI
Tebrikleşme amacıyla gerçekleşen görüşmelerde, Kurban Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunulduğu belirtildi.