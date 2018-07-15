Başkan Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde Konuştu: Ahtapotun Kollarını Kestik

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Erdoğan, "Pensilvanya'daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline. Örgütün yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik" ifadelerini kullandı.

"HEM KEDERİ HEM GURURU YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez... Her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı. Bugün sabahtan itibaren hamdolsun 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz.

"ÜLKEMİZİ KURTARMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ"

16-17 yaşındaki daha gencecik fidanları toprağa vermenin üzüntüsü yaşarken ülkemizi kurtarmanın onurunu yaşıyoruz. Tarihimizde yaşanan her zaferin ardından fedakarlık vardır. Kurtuluş savaşına bu milletin istikbali için binlerce şehidin kanı döküldü. 1923 şafağı anaların bu hissiyatla cepheye gönderdiği binlerce kınalı kuzunun mezar taşları üzerine söktü. 15 Temmuz gecesi de Türk milleti cesareti dirayeti mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun Kuva-i Milliye ruhunun hala diri olduğunu göstermiştir.

"BU ZAFERİN SAHİBİ 81 MİLYONDUR"

Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına terbiye edilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. Bu zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. Nasıl istiklal harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz da Türkiye'nin önünde yeni kapılar araladı. Bu dayanışma iklimi başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye'yi tüm cephelerde güçlendirdi. 7 Ağustos'ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhur İttifakı ile devam ettirdik. Aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.

"15 TEMMUZ'U ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır. Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'nin tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizlikle hafızamızdan asla silinmeyecektir. Kimin kimlerle iş tuttuğunun gayet iyi farkındayız. İlişkilerimizi belirlerken darbeye tavrı da dikkate aldık. İşte Azerbaycan'dan geldi. Ukrayna'dan iki tane geldi. Geliyorlar gelecekler. Pensilvanya'daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline. Örgütün yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik.

"İDAM MÜZAKERE MASASINDA"

Son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde sürdüreceğiz.(Vatandaşların "idam" tezahüratı üzerine) Bunların hepsi müzakere masasında. Müzakere edeceğiz. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakamayız. Bu çevrede tanklara alkış tutanları da tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de tankların arasında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidenleri unutmuyoruz unutmayacağız. 15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi: Bu millet asil, cesur kahraman bir millettir. Bu millet hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan necip bir millettir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyacak hiçbir güç yoktur.