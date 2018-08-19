Başkan Erdoğan'ın Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Başkan Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Murat Karahan atandı.
Başkan Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Murat Karahan, DSİ Genel Müdürlüğü'ne Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar şöyle:
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Müdürlüğüne Mevlüt Aydın
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun
Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Zekeriyya Erdurmuş
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğününe Mustafa Altuğ Atalay
Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Hasan Özlü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne Bilal Dikmen
Çölleşme ve Erozyanla Mücadele Genel Müdürlüğüne Ahmet İpek
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Yusuf Kandazoğlu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Güldal
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Ayşe Ayşin Işıkgece
Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman Uzun
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Fuat Fikret Aktaş
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Özkan Kayacan
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Aylin Çağlayan Özcan
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Süleyman Değerli
Strateji Geliştirme Başkanlığına Oruç Baba İnan
Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine Dursun Kelkit
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına İsa Sertkaya
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına Ahmet Kavak
Şeker Dairesi Başkanlığına Mehmet Hasdemir
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Ecmel Ercan
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Selçuk Kavasoğlu