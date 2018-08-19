Başkan Erdoğan'ın Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Murat Karahan atandı.

Başkan Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Murat Karahan, DSİ Genel Müdürlüğü'ne Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar şöyle:

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Müdürlüğüne Mevlüt Aydın

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun

Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Zekeriyya Erdurmuş

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğününe Mustafa Altuğ Atalay

Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Hasan Özlü

Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne Bilal Dikmen

Çölleşme ve Erozyanla Mücadele Genel Müdürlüğüne Ahmet İpek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Yusuf Kandazoğlu

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Güldal

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Ayşe Ayşin Işıkgece

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman Uzun

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Fuat Fikret Aktaş

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Özkan Kayacan

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Aylin Çağlayan Özcan

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Süleyman Değerli

Strateji Geliştirme Başkanlığına Oruç Baba İnan

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine Dursun Kelkit

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına İsa Sertkaya

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına Ahmet Kavak

Şeker Dairesi Başkanlığına Mehmet Hasdemir

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Ecmel Ercan

Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Selçuk Kavasoğlu

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