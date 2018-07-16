Son Dakika! Başkan Erdoğan ile Donald Trump Telefonda Suriye'yi Konuştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında önemli bir detay gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

SURİYE'Yİ KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Trump görüşmesinde, NATO zirvesindeki konuların takibinin önemine değinildi, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

MÜNBİÇ KONUSUNDA ORTAK YOL HARİTASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Münbiç konusunda ortak yol haritasına dikkat çekildi. İkili iş birliğini her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME KARARLILIKLARINI TEYİT ETTİLER

Erdoğan ve Trump, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için iş birliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. İki lider, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de gerçekleştirdiği tarihi zirvede de Suriye, Esad rejimi, nükleer anlaşma gibi detaylara değinilmesi bekleniyor.