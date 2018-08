Son Dakika! Başkan Erdoğan, Askeri Okullarla İlgili Konuştu: Yeni Sistemden Geriye Dönüş Yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Şu anda askeri liseye gerek kalmadığı için kapatıldı. Askeri okulların faaliyet ve alanları genişleterek yaygınlaştırıldı. Türkiye'nin sürekli cunta ve darbe üreten değil, ülkesini ve milletini en iyi savunacak insan gücüne ihtiyaç vardır. Önümüzdeki dönem askeri okulların içerikleri için büyük reformlar gerçekleştireceğiz. Yeni sistemden artık geriye dönüş yoktur. Tarihçiler Türk milletini asker millet ya da ordu millet olarak tanımlar." ifadelerini kullandı.

"2016-2017 YILLARINDA HARP OKULLARINDAN MEZUN VEREMEDİK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm Harp Okullarımızı Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde toplayarak yeniden yapılandırmıştık. 2016 -2017 yıllarında Harp okullarımızdan Türk öğrenci mezun edemedik.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ve bu yılın Temmuz ayında 3 bin teğmeni TSK'mıza kazandırdık.

"YENİDEN YAPILANDIRMA SONRASI HARP OKULLARI İLK MEZUNLARINI VERİYOR"

Bugün yeniden yapılandırma sonrası harp okullarımızın ilk mezunlarını veriyoruz. İnşallah yarın Balıkesir'e gidecek, astsubaylarımızın mezuniyet törenlerinde onlarla ve aileleriyle birlikte olacağız. Milli Savunma Üniversitemiz önümüzdeki Ekim ayında toplam 6 bin 125 Türk, ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim öğretim yılına başlayacaktır.

Böylece 15 Temmuz'un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütüyor olacaktır.

"ASKERİ OKULLAR KAPATILDI DİYE PROPAGANDA YAPIYORLAR"

Bazıları askeri okullar kapatıldı diye propaganda yapıyor. İşte burada olduğu gibi harp okullarımız, astsubay meslek yüksek okullarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece ihtiyaç kalmadığı için askeri liseler kapatıldı. Öğrenci sayısı 9 bin 500'ün üzerindedir.

Sadece bu yıl üniversitemize bağlı okullara 4 bine yakın yeni öğrenci alınacak. Görüldüğü gibi askeri okullar kapanması bir yana, kapasitesi ve faaliyet alanı daha da genişleyerek ülkemize hizmet etmeyi sürdürüyor.

"BURADAKİ ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Bunun kadar önemli bir başka husus da askeri okullarımızdaki eğitim öğretimin içeriğidir. TSK'mızın personel ihtiyacını karşılama konusundaki reformumuzu tabelayla sınırlı tutarsak kendi kendimizi kandırmış oluruz. Asıl buradaki zihniyeti değiştirmek mecburiyetindeyiz.

"TSK'MIZI EN İLERİ DÜZEYE ULAŞMAK NOKTASINDA KARARLIYIZ"

Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten değil, ülkesini ve milletini en iyi şekilde savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır. Milli savunma üniversitemizin çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini biliyorum. Ancak içerik konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimizi düşünüyorum. Kurumsal açıdan yeniden yapılanma sürecini tamamladığımıza göre, artık tüm enerjimizi ve zamanımızı içerik üzerinde yoğunlaştırabiliriz.

TSK'mızı sadece silahıyla, sadece insan gücüyle, sadece fiziki performansıyla değil aynı zamanda hayata, dünyaya ülkemize üstlenilen sorumluluklara bakış açısıyla da en ileri düzeye ulaştırmak noktasında kararlıyız.

"ÜNİVERSİTEMİZİ VE REKTÖRÜMÜZÜ TAKİP EDİYOR VE DESTEKLİYORUM"

İnşallah önümüzdeki dönem çok büyük reformlara imza atılacak bir dönemdir. Türkiye'nin Milli Savunma Üniversitesiyle kurduğumuz yeni sistemle geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir. Üniversitemizin, rektörümüzün tüm çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyorum.

"HER TÜRLÜ GELİŞMENİN KAYNAĞINDA ASKERLİKLE İLGİLİ İHTİYAÇLAR VARDIR"

Tarihçiler Türk milletini 'asker millet' veya 'ordu millet' olarak tanımlar. Buradaki askerlik vurgusu birilerinin iddia ettiği gibi Türk insanının başka bir işe yaramayacağını ifade etmiyor. Tam tersine, asker millet kavramı milletimizin ezanı, bayrağı, vatanı, devleti söz konusu olduğunda topyekûn kıyama kalkan bir millet olduğunu anlatıyor. Günümüzdeki tecrübelerden de biliyoruz ki, askerlik ve onunla ilgili tüm faaliyetler toplumların gelişmesinin büyümesinin, güçlenmesinin temel alt yapısıdır. Nitelikli insan gücünden yüksek teknolojiye kadar her türlü gelişmenin kaynağında askerlikle ilgili ihtiyaçlar vardır.

Bizim de tüm gelişmiş ülkelerde kullanılan bu sistemi etkin şekilde çalıştırmamız şarttır. Esasen bu hakikatin örneklerini kendi tarihimizde de görüyoruz.

"BİN YILDIR MİLLETİMİZİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR"

Bin yıllardır milletimizin bileği bükülmüyor. Küllerinden hep yeniden doğmayı başarıyor. Ecdadımızı, tarihteki barbar ordulardan farklı kılan insana bakış açısıdır. Yunus Emre'nin ifadesiyle, yaradılanı yaradandan ötürü seven bir milletin başka türlü davranması zaten düşünülemez. Bugün Suriye'den Somali'ye kadar dünyanın dört bir yanında görev yapan askerlerimizin, diğer ülkelerin askerlerinden farklı olarak öncelikle bölge halkının gönlünü kazanıyor olması boşuna değildir. Bizim her bir insanımız gibi, her askerimizin de mayasında işte bu anlayış var.

"ORDUMUZUN YERLİ VE MİLLİ VASFINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

TSK'mızı, subayından erine kadar tüm askerleriyle, milletimizin hasletlerine uygun şekilde güçlendirmeye devam edeceğiz. Ordumuzu FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemizin düşmanı terör örgütlerinin tasallutlarından kurtarmakla kalmayacak her yönüyle yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz.