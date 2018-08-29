Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ekonomisini Hedef Alan ABD'ye Gözdağı: Bu Dalgayı Atlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bizi öyle tehditlerle, ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değildir. Biz öyle bir tarihin evlatlarıyız ki bizi yıldırmak mümkün değildir. Demek ki bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz karakterimiz bu" şeklinde konuştu.

"MEDYA ARAÇLARININ OLMADIĞI BİR HAYATI TAHAYYÜL EDEMEZ HALE GELDİK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Haberleşmede çığır açan bir başka dönüm noktası da hiç şüphesiz radyo ve televizyonun keşfedilmesidir. Tabii bu arada haberleşmede bir başka dönüm noktası olan interneti de özellikle zikretmemiz gerekiyor.

Matbaa, radyo, televizyon, internet derken bugün geldiğimiz noktada medya araçlarının olmadığı bir hayatı neredeyse tahayyül edemez hale geldik.

"BİZ NE TABİİ OLMAYI NE TECRİT OLMAYI SEÇTİK"

Değerli arkadaşlar medyadan başlayıp günlük hayatımızın her alanına gelen bu sürecin, siyasi, ekonomik, kültürel birçok sebebi olduğunu biliyoruz. Bizim 40 yıllık siyasi tecrübelerimizden çıkardığımız sonuç şudur: Ya kendinizi dünyadan tecrit edeceksiniz ya da küresel düzene tabii olacaksınız. Bizim yöntemimiz daha farklı. Biz ne tabii olmayı ne tecrit olmayı seçtik. Bizim tercihimiz güçlü hale gelmekten yana oldu.

"KALEMŞÖRLERLE ÇARPIŞA ÇARPIŞA BUGÜNLERE GELDİK"

Açık konuşmak gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğumuz günden itibaren bize en çok saldıranların, linç etmeye çalışanların başında kusura bakmayın medya geliyor. Manşetlerle, kalemşörlele çarpışa çarpışa bugünlere geldik.

"MUHTAR BİLE OLAMAZ' MANŞETİNİ UNUTMADIK"

Hukuka da vicdana da ahlaka da sığmayacak bir mahmeke kararıyla mahkum edildiğimizde bizim için atılan 'muhtar bile olamaz' manşetini unutmadık.

Millete göbeğini kaşıyan adam diyerek, koyun diyerek en ağır hakaretleri yapanlar kusura bakmayın medya mensupları değil miydi? Bugün artık eskisine göre hakikatlere göre haberlerinde daha dengeli bir medyamız olduğuna inaniyorum.

"TÜRKİYE'NİN ALTERNATİFSİZ OLMADIĞINI HERKES GÖRECEK"

Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. İhtiyaç duyulan tedbirleri alıyoruz. Kaynaklarımız seferber edilmiştir. Yurt dışındaki dostlarımız da çok ciddi kaynaklarla destek vermeye başladılar. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Bizi öyle tehditlerle ileri geri ifadelerle geri adım attıramazlar. Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Onlar bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz karakterimiz bu. Allah doğruların yardımcısıdır. Hedefsiz ülke pusulasız gemi gibidir, ne tarafa gideceğini bilemez.

"ÜLKENİN FELAKETİNİ İSTEYENLER OLDUĞUNA DA ŞAHİT OLUYORUZ"

Türkiye'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil, kazançlı çıkmasından bazıları rahatsız olabilir. Bu ülkenin imkanlarından yararlanarak ülkenin yüzüstü yere kapaklanmasını bekleyenler olduğunu görüyorum. Ülkenin felaketini isteyenler olduğuna da şahit oluyoruz. Kendi ülkesine karşı husumete girenler her yerde olduğu gibi medyada da dışarıda bırakılır, dışlanır. Bugün burada bulunan sizlerden medyadaki dönüşüme katkıda bulunmanızı, öncü olmanızı bekliyorum.