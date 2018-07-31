Son Dakika! İbrahim Kalın Müjdeyi Verdi: Kurban Bayramı Tatili 9 Güne Çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İbrahim Kalın, "Bu Cuma günü sayın cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını paylaşacak" dedi. Kalın ayrıca, kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

İşte İbrahim Kalın'ın sözlerinden satır başları:

"CUMHURBAŞKANIMIZ CUMA GÜNÜ 100 GÜNLÜK PROGRAMINI PAYLAŞACAK"

Bugün kabine toplantısında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Ve cumhurbaşkanımızın Cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat programının detayları ele alındı.

Bu Cuma günü sayın cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını paylaşacak. 400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı.

"GÜVENLİK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Bölgesel ve küresel hadiselerden kaynaklı güvenlik mücadelemiz de devam edecek. İlgili bütün güvenlik birimlerimiz kendi aralarında oluşturdukları eş güdüm sayesinde teröre darbe üzerine darbe vurmaktadır. Bir diğer önemli konu bildiğiniz gibi Suriye'de devam eden savaş.

Türkiye'nin duruşunun ne kadar haklı ve ilkeli olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Biz rasyonel duruşumuzu devam ettireceğiz. Türkiye tehdide asla pirim vermez. Türkiye'ye yönelik tehditkar adil kullanması asla kabul edilmez.

"KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK"

Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak kararlaştırıldı.

"TÜRKİYE KOLAY GÖZDEN ÇIKARILACAK ÜLKE DEĞİLDİR"

Türkiye kolay gözden çıkarılacak ülke değildir, bunu herkesin bilmesi gerekir, F-35 olur başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir.

"TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR"

Yaptırım dilini bir tehdit diline getirerek Türkiye'ye yüklenmenin kimseye faydası olmayacaktır. F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi bu Amerika'nın tek başına yürüttüğü bir proje değildir. Bunu engellemeye, geciktirmeye dönük bir adım atılması halinde Türkiye'nin başvuracağı bir hukuk vardır. İşin bu noktaya gelmesini arzu etmiyoruz. Bu işe nasıl zarar vereceğini görmeleri lazım. Türkiye alternatifsiz değildir. Herkesin Türk yargısına saygı duyması gerekir. Böyle bir adım atılması durumunda Türkiye'nin adımları hazırdır.

"DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ İLE POMPEO'NUN BİR GÖRÜŞMESİ OLABİLİR"

Cumhurbaşkanımızın pek çok devlet başkanı ile dönem dönem telefon görüşmeleri olabilir. Bu gün yarın belirlenen bir görüşme yok. Bu belirlenebilir. Bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanımızın Pompeo ile bir görüşmesi olabilir.

Münbiç planı tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu gerilimin Münbiç'i engellememesi beklentimizdir. Şu an böyle bir şey görülmüyor.

"AFRİN BÖLGESİNİN KONTROLÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE TÜRKİYE'DE"

Güney Afrika'da Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile ele aldı. Afrin bölgesinin kontrolü büyük ölçüde Türkiye'de var. İdlib'de de 12 askeri gözlem noktasını kurduk. Şu ana kadar rejim kaynaklı herhangi bir saldırının olmaması için görüşmelerimiz devam etti, netice de aldık.

"BEDELLİ ASKERLİK TASARISINI CUMHURBAŞKANIMIZIN İMZALAMASI BEKLENİYOR"

Güzel bir süreç ilerliyor. Kanun tasarısı Meclis'ten geçti. Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalaması bekleniyor. Gerekli detayları Milli Güvenlik Bakanımız paylaşacak.