Son Dakika! Başkan Erdoğan: Bedelli Askerlik 21 Günden Aşağıya Düşmeyecek!
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlikle ilgili konuşurken "21 günden aşağı düşmeyecek" dedi.
AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikteki 21 gün polemiğine noktayı koydu.
Erdoğan, "21 günden aşağı düşürülmesi söz konusu değil" dedi.
"F-35 KONUSUNDA ENDİŞEYE GEREK YOK"
Erdoğan, F35'lerin teslimi konusunda ise "Bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok" dedi ve şu ifadeleri kullandı: Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, bize yazılı olarak yaptığı açıklamasını da gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz.