Son Dakika! Başkan Erdoğan, Anne ve 11 Aylık Bebeğinin Katledilmesi ile İlgili "Milletimizin Başı Sağolsun, Cenazeye Katılacağım" Dedi

Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa'nın Sivas'taki cenazesine katılacağını açıkladı.

ŞEHİT ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZESİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da şehit düşen astsubay eşi ve 11 aylık çocuğunun cenaze törenine katılacağını açıkladı. Erdoğan, "Çok açık net, her şey ortada. Bir 26 yaşındaki annenin, 11 aylık yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir. Bunları parlamentoya gönderme gayreti içinde olanlara en güzel cevaptır. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi.

RAHİP BRUNSON GERİLİMİ İÇİN "TEHDİT DİLİNE PRİM VERMEYİZ"

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi hakkında açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Bize tehdit ifadesi ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Tehdit diline prim vermeyiz. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama ABD'nin kalkıp da evanjelist, siyonist anlayşıın bu tür bir dil kullanmasını asla kabul etmeyiz. Özgürlüklerden bağımsızlıktan ve yargı bağımsızlığından taviz vermeden yola devam edeceğiz."