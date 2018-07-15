Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni'nde, Millet Camii'nde Kur'an Okudu
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini anma töreninde, Külliye'deki Millet Camii'nde Kur'an okudu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi. Burada bir Hatm-i Şerif merasimi düzenlendi.
ERDOĞAN KUR'AN OKUDU
Millet Camii'nde düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu.
Erdoğan'ın yanında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yer aldı.
ERBAŞ DA DUA ETTİ
Erdoğan'ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da cemaate hitap etti ve ehitler için dua etti.